В Киеве заявили, что половина бюджета Украины дотируется Западом

Переходить на самообеспечение стране будет крайне сложно

Половина бюджета Украины составляют западные дотации. Об этом заявил заместитель министра экономики страны Тарас Качка, сообщает РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что перейти на самообеспечение становится все сложнее.

Он добавил, что задачи держаться десятилетиями за кошелек соседних стран не стоит. Стране придется перестраивать свою экономику, а в перспективе и встраивать ее в экономику ЕС. А это и привлечение инвестиций, и наращивание экспортного потенциала.

Чиновник указал на то, что на дотации Канады, США, ЕС, Японии, поддерживается образование, производятся какие-то социальные выплаты. Простых решений по выходу из кризиса, по словам Качки, нет.

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