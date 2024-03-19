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Нарышкин раскрыл судьбу французских военных на Украине

18:03
  • вторник
  • 19 марта 2024

Он заявил, что французы станут законной целью

Любое французское военное подразделение, если оно окажется на Украине, будет законной целью для российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки.

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Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что контингент для отправки из Франции уже готовится.

Согласно заявлению, на первоначальном этапе на Украину отправится порядка двух тысяч человек. Однако французы опасаются, что перебросить и расквартировать такое количество народа незаметно не удастся.

В СВР заметили, что подразделение станет легитимной мишенью и его ждет судьба всех французов, приходивших "на территорию Русского мира с мечом".

Напомним, об отправке французских военных в зону конфликта говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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