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Восемь человек пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

18:15
  • вторник
  • 19 марта 2024

Среди пострадавших трое детей

Трое детей и пять взрослых пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде. ЧП произошло в девятиэтажном многоквартирном доме. Горела квартира. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщает ТАСС

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В итоге несколько человек получили термические ожоги. Больше всех пострадал мужчина, у него обширные ожоги и тяжелое состояние. Его госпитализировали в Приволжский институт экспериментальной медицины. 

Двое детей 11 месяцев и 14 лет отравились продуктами горения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Младенцу и подростку придется провести некоторое время в больнице. Еще один ребенок получил термические ожоги.  Ему и его матери оказана помощь и их отпустили домой. 

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