Восемь человек пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

Среди пострадавших трое детей

Трое детей и пять взрослых пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде. ЧП произошло в девятиэтажном многоквартирном доме. Горела квартира. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщает ТАСС.

В итоге несколько человек получили термические ожоги. Больше всех пострадал мужчина, у него обширные ожоги и тяжелое состояние. Его госпитализировали в Приволжский институт экспериментальной медицины.

Двое детей 11 месяцев и 14 лет отравились продуктами горения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Младенцу и подростку придется провести некоторое время в больнице. Еще один ребенок получил термические ожоги. Ему и его матери оказана помощь и их отпустили домой.

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