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Туск: Польша не получила деньги за поставленные Украине воружения

18:37
  • вторник
  • 19 марта 2024

Компенсация в размере 500 миллионов евро заблокирована Венгрией

Польша никак не может получить 500 миллионов евро компенсации за поставленное Украине оружие. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Его слова цитирует РИА Новости.

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Глава польского правительства напомнил, что странам, которые передавали Киеву оружие, должны были выплатить компенсацию. Общая сумма – 5 миллиардов евро. Из них десятая часть должна была отойти Польше. По словам Туска, выделение этих средств, блокируется правительством Венгрии.

Россия не раз заявляла, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию конфликта. А также напрямую вовлекают в противостояние страны НАТО.

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