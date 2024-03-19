Киев признал потерю территорий из-за дефицита снарядов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла "некоторые деревни"

Потеряли Авдеевку и "некоторые деревни" из-за нехватки снарядов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как сообщает РИА Новости, глава украинского правительства выступил на совместной пресс-конференции с коллегой из Люксембурга.

При этом Шмыгаль не уточнил - какие еще населенные пункты перешли под контроль вооруженных сил России.

Отметим, что наступательная операция идет на Украине последний месяц. Российские войска продвигаются вперед. Сегодня был освобожден населенный пункт Орловка в ДНР.

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