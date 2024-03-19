Путин поручил укрепить госграницу, прилегающую к зонам боевых действий

Все диверсанты и зарубежные наёмники понесут наказание, где бы они ни находились

В условиях, когда противник действует откровенно террористическими методами, особенно важно, подчеркивает Владимир Путин, укреплять государственные рубежи. Многое уже сделано - пограничные войска усилены личным составом и оснащены самым современным оружием. И поэтому все попытки прорыва диверсионных банд на российскую территорию обречены.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина

Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию. А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их, как пушечное мясо на убой. Ну, поделом. Я прошу, такЭ как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что "власовцы" творили на советской земле. И этим никогда не простим.

Президент убежден: за подобными диверсиями - стоят западные спецслужбы. Именно они сейчас потворствуют украинским боевикам, поощряют их агрессию против России.

В свое время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные, радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России. Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же при поддержке Запада, часто и по прямому его указанию, перешел к террористическим методам. Это обстрелы мирных городов, покушение на представительство власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей. О недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Что там говорить? Мы знаем их возможности по всем направлениям, включая методы разведывательной деятельности, да и террористические методы, достаточно вспомнить подрывы "Северных потоков" в Балтийском море. На все идут.

В этой связи, продолжает Путин, на передний план выходит работа органов контрразведки. В приоритете - защита суверенитета страны, стратегически важной информации, передовых технологий. И, конечно, выполнение задач, непосредственно связанных с проведением специальной военной операции.

Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи. Героизм наших боевых товарищей, как и мужество героев Великой Отечественной войны, всех защитников свободы и независимости Родины, всегда будет служить примером для нынешнего, да и для будущих поколений сотрудников специальных служб. Прошу продолжить последовательную работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в Донецкой народной республике, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Еще одно направление - обеспечение экономической безопасности.

Важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия, им создаваемые, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и с нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. Да, они создают нам временные проблемы. Только с утра разговаривал с членами правительства по отдельным большим проектам, которые мы осуществляем, о вводе дополнительных санкций, это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов. Да, это отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано.

Необходимо, по словам Владимира Путина, продолжить и борьбу с коррупцией - особенно в сферах гособоронзаказа и национальных проектов. А еще - усилить защиту информационного пространства России, используя самые передовые технологии. В частности - искусственный интеллект.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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