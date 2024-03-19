В Европе продолжают создавать коалиции для поддержки Украины

Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе

Посетив Грузию и Азербайджан, генсек НАТО сегодня впервые приехал и в Армению, руководство которой в последнее время активно заигрывает с Западом. Сама встреча прошла без камер. Для прессы - только итоговое заявление.

"Господин премьер-министр, я рад видеть вас во время моего первого визита в Армению. Позвольте начать с похвалы вашему личному лидерству, вашему ясному голосу за мир и вашей приверженности демократическим ценностям", - сказал Йенс Столтенбер.

Учитывая, что Армения является союзником России и членом ОДКБ, откуда Ереван то ли хочет, то ли не хочет выйти, в Москве за этим визитом, конечно же, следят, заявили в Кремле. Пока, впрочем, ограничившись вполне сдержанными комментарием.

"Общие стремления НАТО закрепить свое присутствие на Северном Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооруженным глазом. Также есть понимание, что попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации", - указал Дмитрий Песков.

Как это происходит на практике, можно убедиться на примере Украины, которой обещали членство в ЕС и НАТО. А также безграничную поддержку, планомерно подводя к прямому военному конфликту с Россией. Однако ни оружие, ни деньги, которыми Киев два года ударно снабжали США и европейские страны, не дали нужного результата. Но и это Запад не останавливает.

"Дамы и господа, давайте не будем обманывать себя. Путин не остановится на Украине. Как сказал президент Байден, Украина может остановить Путина, если мы будем на стороне Украины и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. И это крайне важно, потому что на карту поставлено выживание Украины. На карту поставлена вся наша безопасность", - заявил Ллойд Остин, министр обороны США.

Глава Пентагона таким образом пытался подбодрить и Киев, и европейцев. США по-прежнему поддерживают Украину. Правда, теперь лишь на словах. Потому как закон, предусматривающий выделение Киеву еще 60 миллиардов долларов, застрял в Конгрессе. Так что бремя финансирования Киева временно легло на плечи союзников. Да они, в общем-то, и не против, продолжают штамповать коалиции для поддержки Украины. Вот и Германия с Польшей решили создать свою.

"Речь идет о совместном предоставлении ракет и оружия", - сказал глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

Что за ракеты, о которых он говорит? Может быть, речь про "Таурус", поставки которых все никак не могут согласовать, потому как канцлер Шольц категорически против? Эти детали военные чиновники ФРГ и Польши не раскрывают. В отличие от состава сил быстрого реагирования, которые все-таки создадут в ЕС.

"Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе. Начиная с июля, наши боевые группы - 2500 польских солдат и 2500 немецких солдат - будут готовы к выполнению необходимых задач", - сообщил Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши.

Не на Украине ли, учитывая, что подобный сценарий давно и всерьез рассматривается некоторыми европейскими странами? Вроде Франции, которая, по данным Службы внешней разведки России, уже готовит две тысячи солдат для отправки в Киев. Или Польши. Хотя и там понимают, что, несмотря на всю поддержку, шансов победить у ВСУ нет. Об этом говорят и огромные потери.

Однако Вашингтон требует продолжения войны. Об этом, сообщает "Вашингтон пост", в ходе визита на Украину говорил и признанный в нашей стране террористом сенатор Линдси Грэм, заодно потребовав от Киева как можно скорее принять закон о мобилизации.

Издание Politico сообщает: члены Республиканской партии уже всерьез начали рассматривать инициативу о предоставлении денег Украине в виде займа. А пока в США думают, Германия уже объявила о выделении 500 миллионов евро Киеву. В Евросоюзе собираются направлять на закупку оружия для Украины деньги, заработанные на замороженных российских активах. Это явно не утолит голод на Банковой, там настойчиво требуют от Запада ввести эмбарго на поставки нефти и зерна из России. Пока же поставки сельхозпродукции в ЕС заблокированы с Украины.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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