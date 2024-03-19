Мишустин: Важно повышать уровень самостоятельности территорий

И совершенствовать государственное и муниципальное управление

Сокращение экономических и социальных различий между субъектами России является одной из первоочередных задач. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на сессии по обновлению стратегии пространственного развития.

Как отметил Михаил Мишустин, этой теме президент уделил большое внимание в своем послании Федеральному собранию. И вот по поручению Владимира Путина правительство разработало и реализовало комплекс мер с учетом всех внешних ограничений и рисков.

В частности, есть планы сформировать центры роста в регионах с опорой на их сельскохозяйственный, промышленный и логистический потенциал, чтобы обеспечить приток инвестиций и создать новые рабочие места.

"Это поможет продолжить строительство современного жилья, детских садиков, поликлиник и больниц. Модернизировать инженерные сети, чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде. Важно повышать уровень самостоятельности территорий и совершенствовать государственное и муниципальное управление для принятия эффективных решений, направленных на улучшение ситуации в ключевых сферах", - указал Мишустин.

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