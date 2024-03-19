Умер журналист Василий Уткин

Спортивный комментатор скончался на 53 году жизни
Умер известный спортивный журналист Василий Уткин. Об этом сообщает портал Чемпионат.com со ссылкой на репортера Ивана Карпова. Комментатору и блогеру было 52 года.
Информацию также подтвердил телеканал "Матч ТВ". Там подчеркнули, что это огромная потеря для российского спорта.
Несколько дней назад Уткин написал у себя на странице в соцсети, что собирается худеть. При этом сопроводил пост шутливой картинкой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"