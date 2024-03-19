ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер журналист Василий Уткин

19:06
  • вторник
  • 19 марта 2024

Спортивный комментатор скончался на 53 году жизни

Умер известный спортивный журналист Василий Уткин. Об этом сообщает портал Чемпионат.com со ссылкой на репортера Ивана Карпова. Комментатору и блогеру было 52 года. 

Информацию также подтвердил телеканал "Матч ТВ". Там подчеркнули, что это огромная потеря для российского спорта. 

Несколько дней назад Уткин написал у себя на странице в соцсети, что собирается худеть. При этом сопроводил пост шутливой картинкой. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Василий Уткин
Василий Уткин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.