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Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

19:26
  • вторник
  • 19 марта 2024

Комментатор скончался от тромбоэмболии легочной артерии

Василий Уткин, по предварительным данным, умер от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Умер журналист Василий Уткин

Сообщается, что комментатор умер в реанимационном отделении больницы имени Пирогова. Туда его привезли на скорой. 

Врачи диагностировали у Уткина острую сосудистую недостаточность и подключили к ИВЛ. Однако спасти не смогли. Появилась информация, что реанимировать спортивного комментатора пытались дважды. Первый раз это удалось. Но спустя короткое время сердце вновь остановилось. 

Точную причину смерти установит вскрытие.

Напомним, известному блогеру и спортивному журналисту было 52 года. 

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Василия Уткина
Василия Уткина
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