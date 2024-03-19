Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Комментатор скончался от тромбоэмболии легочной артерии

Василий Уткин, по предварительным данным, умер от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что комментатор умер в реанимационном отделении больницы имени Пирогова. Туда его привезли на скорой.

Врачи диагностировали у Уткина острую сосудистую недостаточность и подключили к ИВЛ. Однако спасти не смогли. Появилась информация, что реанимировать спортивного комментатора пытались дважды. Первый раз это удалось. Но спустя короткое время сердце вновь остановилось.

Точную причину смерти установит вскрытие.

Напомним, известному блогеру и спортивному журналисту было 52 года.

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