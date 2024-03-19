Уклонистов в рыболовных костюмах поймали под Одессой

Восемь человек пытались сбежать от мобилизации

Под Одессой полиция Украины задержала восемь уклонистов. Мужчины в рыболовных костюмах двигались в сторону границы с Молдавией, сообщает РИА Новости. Если бы им удалось сбежать из страны, то они не попали бы под мобилизацию. Вместе со "злоумышленниками" задержали и организаторов канала нелегальной миграции.

Двух человек, которые были посредниками, отправили под стражу. Отмечается, что они брали с уклонистов деньги криптовалютой. Стоила услуга чуть более пяти тысяч долларов. Теперь им грозит до девяти лет лишения свободы.

Молодых людей призывного возраста арестовывать не стали. На них составили административные протоколы за попытку пересечь государственную границу. Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует закон, который запрещает мужчинам призывного возраста покидать страну.

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