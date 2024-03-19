МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады

Атлеты будут выступать в нейтральном статусе

На олимпиаду в Париже смогут поехать 55 спортсменов с российскими паспортами. Они будут выступать в нейтральном статусе. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 12 спортсменов уже прошли отбор. Им будет запрещено пользоваться государственными флагами. А вместо гимна во время награждения будет играть "Песня нейтральных атлетов".

Кроме того, эти спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия и закрытия Олимпиады.

Точно такое же решение принято в отношении белорусских атлетов. Медали, которые выиграют "нейтральные" спортсмены, не будут учитывать в общем зачете.

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