ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады

21:00
  • вторник
  • 19 марта 2024

Атлеты будут выступать в нейтральном статусе

На олимпиаду в Париже смогут поехать 55 спортсменов с российскими паспортами. Они будут выступать в нейтральном статусе. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, сообщает РИА Новости.
Клопы и крысы: Олимпиада в Париже оказалась под угрозой срыва

Отмечается, что 12 спортсменов уже прошли отбор. Им будет запрещено пользоваться государственными флагами. А вместо гимна во время награждения будет играть "Песня нейтральных атлетов".

Кроме того, эти спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия и закрытия Олимпиады.

Точно такое же решение принято в отношении белорусских атлетов. Медали, которые выиграют "нейтральные" спортсмены, не будут учитывать в общем зачете.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олимпийские кольца
Олимпийские кольца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.