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Юного украинского нациста задержали в Италии

21:24
  • вторник
  • 19 марта 2024

16-летний молодой человек нападал на беженцев

В Милане задержали 16-летнего украинца, которого подозревают в нападении на четверых мигрантов в метро. Преступления он совершил вечером 29 февраля. Об этом сообщает РИА Новости. По информации информагентства, молодой человек выбирал своих жертв "по географическому принципу". 

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Двое из пострадавших - уроженцы Шри-Ланки. Отмечается, что прежде чем напасть на них, паренек показал им свастику, которая набита была у него на груди. Чуть позже молодой человек разбил несколько автомобилей и пытался украсть из них вещи.

А 9 марта вновь напал на пассажира в метро. Прежде чем ударить жертву, паренек кричал "Фашисты вернулись" и демонстрировал свастику. Во время обыска у последователя нацистов изъяли мачете с надписью "Белая сила". А также книгу Гитлера и знамя с надписью "Дуче". 

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