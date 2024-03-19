МОК не будет требовать с россиян деклараций об осуждении СВО

Такое решение принял на своем заседании Международный Олимпийский комитет

Россиянам не придется подписывать декларации со словами осуждения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета. Атлетов допустят к Олимпиаде в Париже без всяких условностей, правда в нейтральном статусе.

О том, что россияне смогут поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, было заявлено 8 декабря. Сегодня стали известны подробности. Например, что спортсменам категорически нельзя будет демонстрировать государственную символику. И что их не допустят до участия в церемониях открытия и закрытия Игр.

Даже музыку Чайковского, которую россияне могли использовать на прошлой Олимпиаде, в этот раз запретили. Написали собственный "гимн нейтральных атлетов". Всего к Играм могут допустить 55 россиян. 12 уже прошли отбор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"