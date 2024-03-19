ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МОК не будет требовать с россиян деклараций об осуждении СВО

21:48
  • вторник
  • 19 марта 2024

Такое решение принял на своем заседании Международный Олимпийский комитет

Россиянам не придется подписывать декларации со словами осуждения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета. Атлетов допустят к Олимпиаде в Париже без всяких условностей, правда в нейтральном статусе. 
Клопы и крысы: Олимпиада в Париже оказалась под угрозой срыва

О том, что россияне смогут поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, было заявлено 8 декабря. Сегодня стали известны подробности. Например, что спортсменам категорически нельзя будет демонстрировать государственную символику. И что их не допустят до участия в церемониях открытия и закрытия Игр. 

Даже музыку Чайковского, которую россияне могли использовать на прошлой Олимпиаде, в этот раз запретили. Написали собственный "гимн нейтральных атлетов". Всего к Играм могут допустить 55 россиян. 12 уже прошли отбор. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.