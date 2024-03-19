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Байден вновь перепутал две европейские страны

22:17
  • вторник
  • 19 марта 2024

Американский лидер рассказал о Норвегии вместо Финляндии

Президент США Джо Байден вновь начал путаться в словах. Об этом сообщает ТАСС. Выступая в Неваде на мероприятии по сбору средств на свою кампанию, американский лидер решил вспомнить про расширение НАТО. По его мнению, организация стала больше благодаря Норвегии и Швеции. Тогда как на самом деле это были Швеция и Финляндия.  

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Байден также сообщил про встречу с Генри Киссинджером, которая состоялась незадолго до смерти политика. Бывший госсекретарь вспоминал, как Россия напугала своими поступками весь мир. А потом пришли американцы и заверили в укрепленных границах НАТО и в объединении Европы. По словам Байдена, Киссинджер считал расширение НАТО событием, которое "изменило мир". 

Напомним, Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. И если финны получили статус весной 2023 года, то шведы лишь в марте 2024. 

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