Путин провел встречу с главой коллегии Евразийской экономической комиссии

Подведены итоги работы за 10 лет

Владимир Путин проводит встречу с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

Комиссия - постоянно действующий орган Евразийского экономического союза, обеспечивает его развитие, а также разрабатывает предложения по развитию интеграции пяти стран, входящих в ЕАЭС.

На встрече подвели результаты работы за 10 лет. За это время взаимный товарооборот между странами вырос почти в два раза. Внешняя торговля увеличилась на 60 процентов. Взаиморасчеты в национальных валютах уже достигают 90 процентов, и в планах - полный переход на валюты стран ЕАЭС.

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