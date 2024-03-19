Доверие к результатам выборов в России выразили 72% граждан

Опрос провел ВЦИОМ
Доверие к прошедшим в России выборам президента находится на исторически высоком уровне - это данные телефонного опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения на следующий день после завершения голосования.
Участие в нём приняли 1600 респондентов старше 18 лет.
Выяснилось, что доверяют результатам 72 процента опрошенных. Противоположное мнение выразили в общей сложности 13 процентов. 14 заявили, что им не известны итоги голосования.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"