Путин встретился с лидерами думских фракций

Президент отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России

Владимир Путин во вторник вечером провел встречу лидерами думских фракций, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что заслуживающие внимания вещи есть в программах всех кандидатов в президенты на прошедших выборах. Главным в программе развития страны из того, что изложено в послании Федеральному собранию, российский лидер назвал народосбережение, помощь семьям и экономику.

Кроме того, президент отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России.

Путин заявил также, что надеется в ближайшие годы работать с парламентскими фракциями столь же конструктивно, как во время избирательной кампании.

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