Аграрии собираются заблокировать 270 населённых пунктов

Гнев европейских трактористов не знает границ. Польские фермеры объявили о новых акциях протеста небывалого масштаба. На 20 марта запланирован "звёздный рейд". Аграрии собираются заблокировать 270 населённых пунктов по всей стране, перекрыть въезды в Варшаву. Сейчас перекрыта дорога в направлении Берлина.

В Германии по телевизору всерьёз обсуждают российскую провокацию. Если провокация и готовится, то никак не со стороны Москвы. Как сообщает "Файненшл Таймс", Евросоюз хочет ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии. К чему это приведет?

"Ожидается, что Европейская комиссия в ближайшие дни введёт пошлину на зерновые из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. По словам источников, это увеличит цены минимум на 50% и уничтожит спрос", - пишет Financial Times.

Так России насолить или своих фермеров разорить? В чём главная задача? Сейчас в Европу сотнями тонн едет украинская пшеница и кукуруза. Никаких пошлин. Так ЕС поддерживает режим Зеленского. Но журналисты узнали: Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

Если импорт из Украины ограничат, кошелёк Зеленского похудеет на миллиард евро как минимум. Но Эммануэлю Макрону сейчас нечего сказать своим аграриям, которые заливают навозом муниципалитеты и задают вопрос: вы хотите нас разорить, чтобы удержать Киев на плаву?

Карикатуры украшают обложки французских журналов. Макрон - в амплуа ощипанного петуха. После его заявления о том, что солдаты НАТО могут отправиться на Украину, французская пресса интересуется - а вы пойдёте умирать за французскую Украину?

Ближневосточные каналы обсуждают это видео, которое символизирует решимость Макрона нанести поражение Путину. А решительно настроенные поляки, высыпавшие на железнодорожные пути десятки тонн украинского зерна, напоминают ещё и о том, что в следующем десятилетии в Европе планируют на 90 процентов снизить вредные выбросы в атмосферу. Что позволит быстро и безвозвратно похоронить европейское сельское хозяйство.

Что касается угроз Макрона, даже на Украине их назвали художественным свистом. Что поделать, если у человека в действительности всё не так, как на самом деле.

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