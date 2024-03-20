Блохин: В США понимают, что дестабилизировать ситуацию в России не получилось

Общество продемонстрировало высокий уровень консолидации вокруг Владимира Путина

Как повлияет на позицию западных лидеров убедительная победа Владимира Путина на выборах президента? Понимают ли в Вашингтоне, что от установки на поражение России в конфликте с Украиной пора уже отказаться? И возможно ли в ближайшем будущем возобновление российско-американских переговоров по стратегической стабильности?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с ведущим научным сотрудником Центра исследования проблем безопасности Константином Блохиным.

"Американцы понимают, что дестабилизировать ситуацию в России не получилось. Что общество продемонстрировало высокий уровень консолидации вокруг Владимира Путина", - сказал он.

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