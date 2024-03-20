ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блохин: В США понимают, что дестабилизировать ситуацию в России не получилось

09:18
  • среда
  • 20 марта 2024

Общество продемонстрировало высокий уровень консолидации вокруг Владимира Путина

Как повлияет на позицию западных лидеров убедительная победа Владимира Путина на выборах президента? Понимают ли в Вашингтоне, что от установки на поражение России в конфликте с Украиной пора уже отказаться? И возможно ли в ближайшем будущем возобновление российско-американских переговоров по стратегической стабильности?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с ведущим научным сотрудником Центра исследования проблем безопасности Константином Блохиным.

"Американцы понимают, что дестабилизировать ситуацию в России не получилось. Что общество продемонстрировало высокий уровень консолидации вокруг Владимира Путина", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Капитолий США
Капитолий США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.