"Грачи" приблизились к передовой на предельно малых высотах

Новые данные от Минобороны. Группировкой "Центр" освобожден населенный пункт Орловка. Уничтожены 400 выявленных целей противника, среди них - более 100 позиций полевой артиллерии ВСУ. Подбит очередной американский танк "Абрамс", экипаж бежал. Южной группировкой наших войск ликвидированы за сутки 143 вражеских дрона и 38 реактивных снарядов различной модификации.

Воздушное пространство под контролем наших систем ПВО. На Авдеевском направлении расчетом ЗРК "Бук-М1" уничтожен ударный вертолет противника. Сначала он был взят зенитчиками на сопровождение. Вражескую машину вели на протяжении 10 километров, а затем сбили недалеко от линии боевого соприкосновения над подконтрольной ВСУ территорией.

На Северодонецком направлении сокрушительные удары по опорным пунктам противника нанесли штурмовики Су-25. "Грачи" приблизились к передовой на предельно малых высотах и ликвидировали скопление живой силы ВСУ неуправляемыми ракетами. Затем выполнили маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек. Авианаводчик подтвердил - все намеченные цели успешно поражены.

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