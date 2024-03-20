Прикрывший командира танка "Алёша" боец награжден орденом Мужества

Не думая ни секунды, Сергей Соленов принял на себя многочисленные осколки

В Москве орденом Мужества награжден Сергей Соленов, спасший на поле боя командира легендарного танка "Алеша". Он увидел над Александром Леваковым зависший вражеский беспилотник и, не задумываясь, закрыл лейтенанта собой.

Опираясь на трость, Сергей Соленов стоит по стойке "смирно". От эмоций, которые переполняют в этот важный момент, не теряет присутствие духа. Крепко пожимает руку, благодарит. А вот от этой встречи опытный боец, герой спецоперации, кавалер ордена Мужества, едва не потерял дар речи.

Увидев сослуживца, оба наперебой бросаются в расспросы. Рады долгожданной встрече. И, глядя друга на друга, не могут поверить, что оба живы! Справа - командир прославленного экипажа танка "Алёша" Александр Леваков. Слева - Сергей Соленов - участник СВО, за минуту до того самого легендарного боя собственным телом закрывший боевого товарища от взрыва гранаты.

В июне прошлого года бойцы 127 мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии находились на передовой. Шли тяжелые бои. Российская армия активно вытесняла врага. Сергей Соленов увидел зависший над ними беспилотник ВСУ и летящую гранату. Понял: очевидная мишень - командир взвода, который отдаёт приказы. Тот, от чьего руководства зависит выполнение задачи. Не думая ни секунды, Сергей бросился к командиру и закрыл его своим телом. Приняв на себя многочисленные осколки.

Что было потом, кажется, знает весь мир. Экипаж танка Т-80 с позывным "Алёша" практически в одиночку разгромил целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, которая вышла из соседней лесопосадки лоб в лоб нашему экипажу.

Кадры - свидетели истории - сняты с беспилотника. Тогда в течение десяти минут не без помощи артиллеристов и противотанковых расчётов вся украинская техника была уничтожена. Российские танкисты при поддержке артиллерии тогда поразили восемь бронемашин противника, подбили два танка. За мужество и героизм наш экипаж представлен к государственным наградам.

Благодаря его героизму командир "Алёши" не вышел из боя, а продолжил отдавать приказы личному составу и корректировал огонь нашей артиллерии. Экипаж "Алеши" удостоен золотых звёзд Героя России. О том, благодаря кому остался жив, Александр Леваков рассказал на встрече с президентом.

Владимир Путин дал указание отыскать бойца. Так награда нашла своего героя. Сергей Соленов нежданному вниманию рад. Как и рад долгожданной встрече со своим однополчанином. Разглядывая высокую награду, благодарит: "Служу России".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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