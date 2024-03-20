Пять украинских дронов сбила ПВО над Саратовской и Белгородской областями

Ранее противник пытался атаковать ракетами Курскую область

Очередные попытки киевского режима устроить террористическую атаку на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Украинские беспилотники сбиты над Саратовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Саратовской области, еще один дрон ВСУ - над Белгородской.

Ранее в Минобороны сообщили об атаке киевского режима на Курскую область. Не менее 5 БПЛА-камикадзе было ликвидировано на подлете к Курской АЭС. Также сбита одна ракета комплекса С-200, переделанная для поражения наземных целей – ее обломки упали в центре Курска, обошлось без пострадавших. Кроме того, в небе над Белгородской областью уничтожена ракета американского ЗРК Patriot, добавили в военном ведомстве.

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