Они нападают вместе с украинскими националистами

Румынские наемники заявили о причастности к атакам, совершаемым на российские приграничные территории украинскими националистами. В заявлении говорится об участии в "рейдах на приграничные деревни".

Как сообщает РИА Новости, боевики обнародовали видеозапись, на которой запечатлен обстрел приграничных районов России.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, отмечал, что все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорваться через границу России потерпели крах. Он призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности.

14 марта в российском Министерстве обороны сообщали, что на Украину за время специальной военной операции прибыли 13 387 иностранных наемников. ВС России уничтожили 5 962 боевика из их числа.

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