Токио считает, что это будет способствовать повышению безопасности Японии

Москва предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи Соединенным Штатам ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти ракеты, в конечном итоге, могут оказаться на Украине. Об этом рассказал в среду, 20 марта, исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Сергей Жесткий.

Дипломат напомнил, что в декабре 2023 года японский кабмин добился смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения. Сделано это было именно ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для Patriot Вашингтону.

Еще тогда российские власти предупредили, кто станет конечным бенефициаром данного решения — киевский режим, цитирует Жесткого РИА Новости.

Естественно, такое содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв.

Япония продолжает реализовывать враждебную к России политику, поставляя киевскому режиму вооружения и военную технику, а также вводя антироссийские рестрикции.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что официальный Токио намерен и впредь "активно продвигать санкции против России и поддержку Украины", хотя по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса с Курильскими островами и заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.

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