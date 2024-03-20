Школьников Белгородской области отправили на досрочные каникулы

Из области вывезут несколько тысяч детей из-за обстрелов ВСУ

В школах приграничных районов Белгородской области досрочно объявлены каникулы. Такое решение принято, сходя из оперативной обстановки: по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, за прошедшую область обстреливали с территории Украины более тысячи раз, жертвами стали 11 мирных жителей.

Как сообщил глава региона, начиная со среды досрочно объявляются каникулы в школах приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского городского округа. В колледжах и вузах – дистант, без присутствия преподавателей в зданиях университетов, добавил Гладков.

На остальной территории Белгородской области дети будут учиться до конца недели, а с понедельника по всей области начнутся плановые каникулы в школах. Ранее сообщалось о решении властей вывезти з области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, передает РИА Новости.

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