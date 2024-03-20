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Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования

08:59
  • среда
  • 20 марта 2024

Характер и содержание военных действий меняются радикально

Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения. Такое мнение высказал советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

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Как пишет Ильницкий в статье для журнала "Арсенал Отечества", характер и содержание военных действий меняются радикальным образом — поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией. Подобные технологии и методики активно создают в США, сообщает РИА Новости.

Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что "те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации". Для этого необходимо "поискать, где здесь реальные интересы России".

Однако в докладе американской разведки Россию назвали "устойчивым и способным противником", который "продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе".

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