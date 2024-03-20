Роскачество оценило угрозу отключения смартфонов Apple и Google в России

На фоне санкций некоторые западные компании покинули российский рынок

Корпорации Google и Apple обладают технической возможностью отключения всех своих смартфонов в России, что превратит их в "кирпичи". Такое заявление сделал в среду, 20 марта, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Как пояснил эксперт, при таком сценарии "происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства". При этом "яблочные" устройства будут полностью заблокированы с утратой данных, у хозяев Android останутся шансы вернуть часть информации.

Однако Кузьменко выразил сомнения в том, что западные компании решатся на подобные действия — "это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские пользователи устройств Apple обратились в суд. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России.

Российские антимонопольщики подтвердили, что своими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для операционной системы iOS.

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