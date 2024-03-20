Военные из Польши прибыли на завод в Харькове

На территории предприятия замечены натовские ЗРК

Украинскую военизированную охрану на одном из промышленных предприятий Харькова сменили иностранные военные. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники, бойцы подразделения говорят между собой на польском языке.

По данным Марочко, около 30 военнослужащих прибыли на предприятие на гражданском автобусе с оружием и вещевым имуществом. Подразделение прибыло, чтобы взять завод под охрану.

Ранее на территории этого предприятия были замечены системы ПВО западного производства. Как сообщил эксперт, сейчас идет передача объекта и ознакомление иностранных военных с задачами, передает РИА Новости.

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