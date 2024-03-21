Приметы на 21 марта: что нельзя делать в Весенний Солнцеворот

В этот день нельзя строить планы

Весенний солнцеворот – народно-христианский праздник, который отмечается 21 марта. В этот день в северном полушарии Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В дни равноденствия на всей поверхности Земли день практически равняется ночи.

Кроме того, 21 марта православные верующие вспоминают преподобного Лазаря Муромского, житие которого было первым автобиографическим произведением на Руси. Согласно преданию, преподобный Лазарь собственными руками построил небольшую деревянную церковь.

У праздника существуют и другие названия - Вербоносица, Вербоносный день, а также Вешнее равноденствие. Вербоносица – поскольку 21 марта обычно распускалась верба и крестьяне приносили домой веточки этого растения. Считалось, что оно обладает магической силой. В старину полагали, что верба из дома "выметает" все плохое - ссоры, болезни и бытовые неурядицы.

Что нельзя делать 21 марта

Существует ряд правил касательно этого дня. Так, не следует засыпать слишком поздно - после полуночи можно навлечь на себя неприятности. Чтобы не притягивать отрицательную энергию, рекомендуется 21 марта исключить негатив в отношении близких и знакомых.

Еще одно важное правило: в Солнцеворот нельзя строить планы – иначе они точно не сбудутся. Также рекомендуется этот день провести в кругу друзей или семьи, а не в одиночестве. 21 марта рекомендуется прибрать в своем доме – в противном случае беспорядок начнется в личных делах.

Народные приметы

Туман 21 марта – к заморозкам. Если идет дождь – значит будет лить еще неделю. Хорошую погоду предвещает следующая примета - облака плывут высоко и быстро. А вот об урожайном годе могут свидетельствовать ручьи, лужи и даже метель.

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