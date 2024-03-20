ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блинкен заблокировал осуждающее выборы в России заявление G7

09:40
  • среда
  • 20 марта 2024

Текст готовила председательствующая в "Большой семерке" Италия

Заявление G7, осуждающее прошедшие в России президентские выборы, заблокировано госсекретарем США. Решение Энтони Блинкена продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, пишет итальянская газета La Repubblica.

Блинкен указал на заметные последствия приостановки помощи Украине от США
Блинкен посетовал на огромные ресурсы России для ведения СВО

По данным издания, текст заявления был подготовлен председательствующей в "Большой семерке" Италией. В документе российские выборы назывались фарсом. Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал положительное заключение этому тексту. Однако госсекретарь счел формулировки заявления неуместными – притом, что оба, и Салливан и Блинкен, критически высказывались о выборах в России.

В Вашингтоне российские выборы назвали "несвободными и несправедливыми", такое определение поддержали представители большинства стран коллективного Запада. А вот в председательствующей в "семерке" Италии оценки разошлись. Вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что "народ, который голосует, всегда прав". Глава другой правящей партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни утверждал, что выборы были отмечены "давлением и насилием".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
G7
G7
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.