Блинкен заблокировал осуждающее выборы в России заявление G7

Текст готовила председательствующая в "Большой семерке" Италия

Заявление G7, осуждающее прошедшие в России президентские выборы, заблокировано госсекретарем США. Решение Энтони Блинкена продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, текст заявления был подготовлен председательствующей в "Большой семерке" Италией. В документе российские выборы назывались фарсом. Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал положительное заключение этому тексту. Однако госсекретарь счел формулировки заявления неуместными – притом, что оба, и Салливан и Блинкен, критически высказывались о выборах в России.

В Вашингтоне российские выборы назвали "несвободными и несправедливыми", такое определение поддержали представители большинства стран коллективного Запада. А вот в председательствующей в "семерке" Италии оценки разошлись. Вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что "народ, который голосует, всегда прав". Глава другой правящей партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни утверждал, что выборы были отмечены "давлением и насилием".

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