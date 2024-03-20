Турция и США договорились о новом подходе к санкциям против России

США наказывали турецкие компании за ведение коммерческой деятельности с Россией

Вашингтон и Анкара договорились, что США будут сперва уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против местных компаний по подозрению в обходе ограничений в отношении Москвы. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Hürriyet, прежде "компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США без запроса Турции о проведении расследования".

В рамках новой договоренности США сначала уведомят Турцию о возможном наказании турецких компаний и запросят информацию по этому вопросу, рассказали собеседники издания.

Ранее сообщалось, что турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими организациями из-за декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. Речь велась как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

При этом в ФРГ отмечали, что ограничительные меры против России провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Украины.

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