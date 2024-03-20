На руднике в Амурской области продолжается спасательная операция

Судьба 13 горняков до сих пор остаётся неизвестной

Спасатели начали бурить скважину на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами остаются 13 горняков. Одна из главных задач - восстановить связь с пропавшими рабочими. МЧС усиливает группировку. В ближайшее время в регион доставят дополнительное инженерное оборудование. Спасательную операцию осложняют грунтовые воды, которые затопили проходы.

Судьба 13 горняков, оказавшихся запертыми в шахте на глубине более 120 метров под землёй, до сих пор остаётся неизвестной. Спасателям пришлось приостановить расчистку завалов из-за притока грунтовых вод.

Сейчас идёт откачка грунтовых вод. Дополнительно из Кузбасса на рудник "Пионер" направили специалистов и оборудование, в том числе более мощный насос, который опустили внутрь шахты. Также спасатели установили три перемычки, чтобы вода не поступала туда, где находятся горняки. На данный момент разобрали три тысячи кубометров завалов из 37 тысяч.

Спасатели начали бурить скважину, чтобы опустить в неё камеру и оценить обстановку внизу. А уже после попытаться установить связь с шахтёрами, которой нет уже почти двое суток. На месте аварии продолжают работать спасатели из нескольких соседних регионов - почти 120 человек и 45 единиц техники. В том числе авиация МЧС для быстрой переброски людей и дополнительного оборудования.

Также продолжают работу прокуратура и следственные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 216 - нарушение требований безопасности при ведении работ. Это первая подобная авария на горно-гидрометаллургическом комбинате "Пионер" за все 7 лет существования.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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