Накануне ВС России освободили от националистов поселок Орловка

Российские войска уничтожили два крупных пункта управления неонацистов на Авдеевском направлении. Ликвидированы более 150 киевских радикалов. После освобождения Орловки наши бойцы расширили оперативный простор. Под огневым контролем - пути снабжения и переброски резервов врага. Из-за больших потерь

Стрелковый бой в Кременском лесу. В рации слышна речь на португальском и немецком. В кадре - наемники из Бразилии. Пытаются прорваться к границе Харьковской области с Белгородской. Вылазка для радикалов иностранного легиона ВСУ оказалась последней. Все трое уничтожены.

А вот еще уникальные кадры. К российской границе ВСУ стягивает отряд "Getika". В его составе тоже наемники из Польши, Грузии и Румынии. Лица радикалы прятали мозайкой. Впрочем, сохранить свои персоны втайне старались напрасно. Многих уже и так не узнать, не опознать.

От мест, где размещались иностранные головорезы, вблизи Рыжевки и Козинки, российская авиация и дивизионы не оставили камня на камне. Задуманная киевской властью масштабная провокация с прорывом вглубь Белгородской и Курской областей - и это уже ясно - основательно провалилась.

Военные неудачи для ВСУ превратились в фатальные и на Донецком фронте. Только на Авдеевском участке потери - более 150 человек за день. В поле остались стоять два "Леопарда". Накануне наши бойцы освободили от националистов поселок Орловка. А сегодня нанесли массированный удар по ближайшим тылам ВСУ, куда боевики экстренно перебрасывали резервы.

Потеря Орловки обернулась для ВСУ новыми неприятностями. Националисты отброшены на два километра. В чистое поле, где никаких укреплений, кроме лесопосадок. И те постоянно, обрабатывают российские гаубицы и реактивные установки.

Вопреки ожиданиям генштаба ВСУ, русские не стали брать передышку, а сразу после артподготовки устроили дерзкую вылазку. Под покровом темноты ворвались на позиции боевиков и открыли огонь из башенных пулеметов. Отследить подход группы националистам не помогли даже натовские дроны - разведчики.

Освобождение Орловки только ускорит полное освобождение еще трех поселков. Бердычей, Тоненького и Красногоровки, которые уже на две трети находятся под контролем российских войск.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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