Страны НАТО охватила массовая истерика

Макрон планирует поехать в Киев

Армии государств ЕС оказались на грани развала из-за рекордных увольнений. Об этом пишет американское издание Politico. Причин для бегства военнослужащих авторы статьи называют несколько: это и низкий уровень зарплат, и недовольство условиями быта. Но одна из главных - перспектива втягивания в вооруженный конфликт с Россией. О намерении отправить свой военный контингент на Украину уже заявили некоторые европейские столицы.

Это сначала идею Макрона отправить войска на Украину в Европе расценили как бредовую. Но, придя в себя, сначала лидеры стран Балтии, затем Польши и Великобритании заметно приободрились. И тоже бросились стирать "красные линии". Британский бывший министр обороны Бен Уоллес допускает, что и его соотечественники будут сражаться за киевский режим. Теперь в Европе - массовый психоз. Жители повсюду ищут признаки переброски военных НАТО на Украину. И страшно боятся последствий.

В американских и немецких танках, которые перевозят в сторону Украины через Словакию, Чехию, Польшу, люди пытаются рассмотреть французских военных. Что удивляться, если в телеэфире Пятой республики уже демонстрируют карты, на которых - схема дислокации подразделений НАТО рядом с Украиной и на её территории. Подполковник Винсент Арбаретьер, к примеру, предлагает разместить подразделения ближе к Белоруссии, а также вдоль Днепра.

Поначалу ещё оставалась надежда, что Макрон в свойственной ему манере красуется. Теперь есть достоверные данные: Париж готовит как минимум две тысячи военных для отправки на Украину. Об этом накануне рассказал глава СВР Сергей Нарышкин. В конце недели в Брюсселе состоится очередной саммит, где европейские лидеры эту тему тоже будут обсуждать. Макрон планирует в обозримом будущем поехать в Киев. Нужно договориться, с чем он туда отправится. Неопределённость у киевского режима вызывает нервозность. В руки взяли верное оружие - шантаж своих спонсоров.

Война войной, а обед у западных партнёров должен быть по расписанию. Европарламент возвращает пошлины на некоторые товары из Украины, которые отменили после начала конфликта. Это шаг навстречу своим фермерам. В корзине - украинские яйца, мясо птицы, сахар, кукуруза, крупы и мёд. Это что касается экономики. Прагматично подходят европейцы и к "военному вопросу". Две трети немцев, к примеру, заявляют: они не готовы воевать за Германию в случае возникновения конфликта с любой страной:

"По мнению многих опрошенных, Бундесвер плохо оснащён современным вооружением. Они спрашивают: добровольческие отряды, что, будут защищать Германию "с деревянными ружьями, с луками и стрелами"? Некоторые предлагают использовать "рогатки для камней", "сковородки" или "мётлы". Такой вот чёрный юмор".

В Вашингтоне про Киев теперь упоминают лишь изредка. Разве что поощряют военную риторику. Байден весь в предвыборной кампании. Накануне он выступал перед избирателями. До трибуны, к счастью его пиарщиков, дошёл сам. Но листы, на которых была написана его речь, перелистывал с трудом. А, выступая в Неваде, перепутал Норвегию с Финляндией.

Байден уже путал Китай и Россию, произнося недавно речь. А Йенс Столтенберг накануне во время визита в Ереван перепутал Грузию и Азербайджан. Сказал, что рад вернуться в Баку. Хотелось бы, чтобы принимающие ключевые решения политики всё-таки подучили географию.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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