Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Меньшенина

Лечение стоит очень дорого

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 8-летнего Саши Меньшенина. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать 4 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё более 800 тысяч. У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Саша перенёс несколько курсов химиотерапии и теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы тотальное облучение, а также сопроводительная терапия. Но стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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