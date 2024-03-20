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Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

09:36
  • среда
  • 20 марта 2024

Особое внимание уделят предпрофессиональному образованию

В этом году начнётся капитальный ремонт в 50 школах столицы. О планах по развитию московского образования рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Одно из приоритетных направлений - улучшение условий для профессионального развития и поддержки педагогов. Колледжи модернизируют под требования работодателей и создадут 10 тысяч дополнительных бюджетных мест.

Особое внимание уделят профильному и предпрофессиональному образованию. В настоящее время в большинстве столичных школ уже есть инженерные, медицинские, предпринимательские, а также медиа и IT-классы. Продолжится и развитие Московской электронной школы - библиотеки материалов и интегратора лучших образовательных ресурсов. В ней уже зарегистрированы свыше трех миллионов москвичей.

Ранее Собянин отметил высокую востребованность сервисов "МЭШ" в регионах России. Платформа стала основой для создания государственной информационной системы "Моя школа".

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