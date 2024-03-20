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Собянин: Почти 600 зданий школ и детсадов построили в Москве с 2011 года

09:50
  • среда
  • 20 марта 2024

Число стобалльников среди московских школьников выросло на 45%

Большинство москвичей выбирают для ребенка школу рядом с домом. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в столичной системе образования обучаются порядка полутора миллионов детей.

"В Москве с 2011 по 2023 годы построили 599 новых зданий школ и садов. Детей учат настоящие профессионалы: в прошлом году государственными и городскими наградами отмечены свыше 2,5 тыс. педагогов. Высокий уровень знаний московских школьников подтверждают международные исследования, а также отличные результаты на олимпиадах и ЕГЭ. В 2023-м число выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов единого госэкзамена, выросло на 45% по сравнению с 2021/2022 учебным годом", – сообщил мэр.

Собянин добавил, что в столице действует более 700 школьных театров и около двух тысяч театральных объединений.

Ранее сообщалось, что московские власти ведут активную реализацию поручений президента Владимира Путина, которые он дал во время послания Федеральному Собранию. Всего предстоит обновить 500 школьных зданий за пять лет.

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