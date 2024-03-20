Шеф Пентагона назвал помощь Киеву вопросом безопасности США

Конгресс до сих пор не согласовал выделение новых средств для Украины

Вашингтону важно оказывать помощь Украине, поскольку в настоящий момент ситуация для Вооруженных сил Украины опасна, а от нее зависит безопасность США. Такое заявление сделал во вторник, 19 марта, американский министр обороны Ллойд Остин.

Политик заявил по завершении встречи союзников Киева на базе Рамштайн в в ФРГ, что "выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой", сообщает РИА Новости.

Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба запросил срочной помощи у Евросоюза и США. Он проинформировал западных союзников о ситуации на фронте и о потребностях Вооруженных сил Украины. После этого запроса Евросоюз увеличил свой фонд мира сразу на 5 миллиардов евро.

Германский министр обороны Борис Писториус пообещал, что Киев получит военную помощь на 500 миллионов евро. Политик напомнил, что Евросоюз уже выделил Киеву порядка 7 миллиардов рублей, причем самый большой объем помощи исходит именно от Германии.

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