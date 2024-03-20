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Захарова обвинила власти Франции в отказе от собственных граждан

10:19
  • среда
  • 20 марта 2024

Париж оспорил слова директора СВР о французском контингенте на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине.
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент. Однако Елисейский дворец поспешил заявить, что это неправда.

В своем Telegram-канале Захарова в ответ поинтересовалась, "неужели французские власти снова отказались от своих граждан".

Тем временем начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, как бы ни развивалась международная ситуация. При этом задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию".

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине и, по сути, уже участвует в нем. Более того — судя по заявлениям французского президента, "не прочь повысить степень своей вовлеченности".

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