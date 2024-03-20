Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Число участников земельно-имущественных торгов растет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какую недвижимость можно приобрести на городских торгах. Отмечается, что число участников земельно-имущественных торгов выросло более чем на 50%.

"В Москве растет популярность городских земельно-имущественных торгов. В 2023 году в них участвовало на 54% больше юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы, чем в 2022-м, – 104 тыс.", – сообщил Собянин.

В числе прочего, на такую динамику повлияло развитие цифровых сервисов. Принимать участие в торгах можно онлайн, не выходя из дома.

"С помощью торгов продаются или отдаются в аренду: коммерческие здания и помещения, машиноместа, участки для строительства частного дома или земля под магазин, дом быта, кафе и ресторан. Помимо этого, предлагаются нестационарные торговые объекты – киоски и павильоны под магазины, точки общепита и пункты проката спортивного инвентаря, вендинговые автоматы и прочее", - добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что по итогам реновации в коммерческих помещениях домов появятся свыше 200 тысяч рабочих мест. Часть площадей была реализована на электронных торгах.

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