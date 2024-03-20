ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

10:00
  • среда
  • 20 марта 2024

Число участников земельно-имущественных торгов растет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какую недвижимость можно приобрести на городских торгах. Отмечается, что число участников земельно-имущественных торгов выросло более чем на 50%.

"В Москве растет популярность городских земельно-имущественных торгов. В 2023 году в них участвовало на 54% больше юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы, чем в 2022-м, – 104 тыс.", – сообщил Собянин.

В числе прочего, на такую динамику повлияло развитие цифровых сервисов. Принимать участие в торгах можно онлайн, не выходя из дома.

"С помощью торгов продаются или отдаются в аренду: коммерческие здания и помещения, машиноместа, участки для строительства частного дома или земля под магазин, дом быта, кафе и ресторан. Помимо этого, предлагаются нестационарные торговые объекты – киоски и павильоны под магазины, точки общепита и пункты проката спортивного инвентаря, вендинговые автоматы и прочее", - добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что по итогам реновации в коммерческих помещениях домов появятся свыше 200 тысяч рабочих мест. Часть площадей была реализована на электронных торгах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.