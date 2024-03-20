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ВС России взяли под контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

10:14
  • среда
  • 20 марта 2024

Это затруднит логистику для украинской армии

Пути снабжения украинской группировки под Авдеевкой – под огневым контролем ВС России. Как сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, российские войска контролируют дороги в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское.

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Кимаковский подчеркнул, что подразделения ВС России продолжают давить противника на авдеевском направлении. Он отметил, что удары российской артиллерии существенно усложнят логистику украинским частям на этом участке фронта.

19 марта в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" на авдеевском направлении освободили Орловку и улучшили положение по переднему краю. Украинские националисты потеряли до 125 военных, две боевые бронемашины и пять автомобилей, передает ТАСС.

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