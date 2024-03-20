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Названа самая счастливая страна в мире

10:26
  • среда
  • 20 марта 2024

Хуже всех живет Афганистан

Финляндия стала самой счастливой страной мира в седьмой раз подряд.

Это следует из Всемирного доклада о счастье. Специалисты оценивают страну по шести критериям: соцподдержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

На втором и третьем местах расположились  Дания и Исландия. В десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

России отвели 72-е место, Украине – 105-е. Самой несчастливой страной оказался Афганистан (143). Недалеко от него ушли Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго (ДРК).

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