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Кулеба объяснил, что Макрон подразумевал под отправкой войск на Украину

10:38
  • среда
  • 20 марта 2024

Слова французского политика вызвали громкую реакцию в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон под отправкой войск на Украину имел в виду направление военных для подготовки украинских солдат в стране, а не за ее пределами. Об этом в среду, 20 марта, рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
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Кулеба заверил, что киевский режим никогда не обращался к Парижу с просьбой о направлении людей, сообщает РИА Новости.

Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания Эмманюэля Макрона насчет возможности отправки военных НАТО на Украину для участия в боевых действия — это его безумные и параноидальные мечтания. Глава СВР предупредил, что заявления французского политика ведут к развязыванию ядерной войны.

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар отмечал, что Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину, хотя пытался добиться формирования "стратегической двусмысленности".

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