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МЧС опровергло слухи о сигналах из-под завалов в шахте в Приамурье

11:01
  • среда
  • 20 марта 2024

По предварительной информации, под завалом находятся 13 горняков

Сообщения о том, что из-под завалов горной породы на шахте рудника "Пионер" в Амурской области раздается стук, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 20 марта, рассказал руководитель регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций Игорь Смирнов.
Прокуратура: люди могут находиться под завалами в шахте в Амурской области

Накануне, 19 марта, на шахте обрушилась порода, под завалами оказались 13 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Смирнов подчеркнул, что спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме, но связи с горняками нет, сообщает "Интерфакс".

Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем.

Ранее российский лидер Владимир Путин заслушал доклад о случившемся на шахте и поручил предпринять все возможные меры для спасения горняков и для оказания им экстренной помощи.

Еще в 2021 году, после пожара на шахте "Листвяжная", в котором погибли свыше 50 человек, Путин напомнил об ответственности руководства таких предприятий за жизнь и здоровье работников, потребовав провести ревизию прежних решений по обеспечению безопасности.

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