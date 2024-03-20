Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Армянский парламент ратифицировал документ

Парламент Армении на заседании в среду, 20 марта, ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Документ наделяют наблюдателей неприкосновенностью и льготами. В частности, их не могут задерживать или арестовывать, личный состав наблюдательной миссии при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.

Наблюдателям предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

При этом Ереван активизировал переговоры с Евросоюзом о поставках нелетальных вооружений, а также о расширении численности гражданской миссии наблюдателей ЕС. Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о стремлении Армении диверсифицировать отношения в области безопасности свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях.

Ереван оправдывает свои действия боязнью обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Глава армянского кабмина Никол Пашинян утверждал, что уже в конце нынешней недели может начаться война, если двум государствам не удастся достичь компромисса по вопросу приграничных сел.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"