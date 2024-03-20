ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

11:19
  • среда
  • 20 марта 2024

Армянский парламент ратифицировал документ

Парламент Армении на заседании в среду, 20 марта, ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном.
Армения ответила на предложение подумать над членством в ЕС

Документ наделяют наблюдателей неприкосновенностью и льготами. В частности, их не могут задерживать или арестовывать, личный состав наблюдательной миссии при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.

Наблюдателям предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

При этом Ереван активизировал переговоры с Евросоюзом о поставках нелетальных вооружений, а также о расширении численности гражданской миссии наблюдателей ЕС. Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о стремлении Армении диверсифицировать отношения в области безопасности свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях.

Ереван оправдывает свои действия боязнью обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Глава армянского кабмина Никол Пашинян утверждал, что уже в конце нынешней недели может начаться война, если двум государствам не удастся достичь компромисса по вопросу приграничных сел.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Армении
Флаг Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.