ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев нашел плюсы в отправке французских войск на Украину

11:18
  • среда
  • 20 марта 2024

Зампред Совбеза припомнил и пушкинские строки

Вопрос планомерного уничтожения французских военных на Украине будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично – как и  скрыть их массовую гибель при огромном числе гробов, которые будут доставлены во Францию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев обвинил западных политиков во лжи и манипуляциях
Медведев предложил Западу альтернативную "формулу" для Зеленского

Медведев подчеркивает, что несчастные французы станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. По словам зампреда Совбеза, для "петухов из французского руководства" это будет равносильно гильотине – их разорвут на части разъяренные родственники солдат, а также представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией.

Припомнил Медведев и ставшие особенно популярными в последние дни пушкинские строки. "Солнце русской поэзии" предлагал Европе высылать в Россию своих озлобленных сынов, которым приготовлено место полях России, "среди нечуждых им гробов". Политик заключил, что это послужит хорошим уроком для "других неугомонных придурков в Европе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Французские военные
Французские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.