Зампред Совбеза припомнил и пушкинские строки

Вопрос планомерного уничтожения французских военных на Украине будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично – как и скрыть их массовую гибель при огромном числе гробов, которые будут доставлены во Францию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркивает, что несчастные французы станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. По словам зампреда Совбеза, для "петухов из французского руководства" это будет равносильно гильотине – их разорвут на части разъяренные родственники солдат, а также представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией.

Припомнил Медведев и ставшие особенно популярными в последние дни пушкинские строки. "Солнце русской поэзии" предлагал Европе высылать в Россию своих озлобленных сынов, которым приготовлено место полях России, "среди нечуждых им гробов". Политик заключил, что это послужит хорошим уроком для "других неугомонных придурков в Европе".

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