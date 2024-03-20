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В России запустят реестр многодетных семей

11:04
  • среда
  • 20 марта 2024

Он заработает с 1 июля

Реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля 2024 года.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют льготы для многодетных, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России. В ближайшие шесть лет нужно добиться устойчивого роста рождаемости, подчеркнул российский лидер.

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