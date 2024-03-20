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Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей

11:52
  • среда
  • 20 марта 2024

Чтобы дети не попали в руки мошенников

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам без согласия их законных представителей

Речь идет о детях в возрасте от 14 до 18 лет. Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко. По их мнению, мера необходима, чтобы снизить число мошеннических действий.  

"Злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода и обналичивания", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того депутаты хотят обязать банки предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков, передает "Интерфакс".

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