Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей

Чтобы дети не попали в руки мошенников

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам без согласия их законных представителей

Речь идет о детях в возрасте от 14 до 18 лет. Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко. По их мнению, мера необходима, чтобы снизить число мошеннических действий.

"Злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода и обналичивания", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того депутаты хотят обязать банки предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков, передает "Интерфакс".

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