ФОК с двумя бассейнами в районе Крюково планируется достроить до конца 2024 года

Готовность комплекса составляет 70%

В районе Крюково до конца года планируется достроить ФОК с двумя бассейнами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. Он сообщил, что готовность всего комплекса в настоящее время составляет 70%.

"Строители полностью завершили монтаж подсистем и приступили к устройству декоративного фасада. Общая готовность фасадных работ оценивается на 75%. Продолжается устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей", – отметил Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что работы по устройству чаш бассейнов находятся в активной фазе.

"На финальном этапе черновая отделка, готовность чистовой отделки оценивается на 50%", – добавил Бочкарёв.

Со своей стороны руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что пропускная способность объекта превысит 1000 человек в сутки.

"Трехэтажный спорткомплекс площадью порядка 4 тыс. кв.м. вместит в себя два бассейна: размером 25х16 метров на восемь дорожек для взрослых, и размером 10x6 метров для обучения детей плаванию. Кроме того, в новом здании разместится тренажерный зал порядка 200 кв. м, административные помещения и буфет", - отметил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда. В их числе - строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО).

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